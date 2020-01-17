17 Ocak 2020, Cuma

BASKETBOL

Ergin Ataman: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Ergin Ataman: Oyuncularımla gurur duyuyorum
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 17.01.2020

Başantrenörü , Avrupa Ligi'nde takımının Fransız ekibini 'i 101-74 yendiği maçta iyi bir basketbol oynadıklarını söyledi.

Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mükemmel bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Enerjilerini, kapasitelerini, takım olmanın nasıl olduğunu yüzde yüz sahaya koyuyorlar. Salona gelen 15 bin taraftarımızın saygısını sağlıyorlar." diye konuştu.

Sakat oyuncular Vasilije Micic ve Bryant Dunston'ın durumlarına değinen Ataman, "Micic'in gelecek haftaki maçında oynayacağını düşünüyoruz. Hafta başından itibaren antrenmanlara başlayacak. Dunston'ın ise daha önce söylediğim gibi maçlarının ardından takıma dahil olmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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