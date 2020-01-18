18 Ocak 2020, Cumartesi

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Yıldız golcüden Beşiktaş'a flaş çağrı! ''Beni alın''

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırlayacağı lider Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Harcama limiti sebebiyle şu an için takviye yapamayan ve elinden oyuncu çıkararak transfer için kaynak yaratmayı planlayan siyah-beyazlılarda sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 10:00
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Yıldız golcüden Beşiktaş'a flaş çağrı! ''Beni alın''

Forvet bölgesinde Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü daha almak isteyen Beşiktaş'ta Adebayor sesleri yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Harcama limitleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren ve 2.2 milyon TL olan limit dahilinde bir forvet kadrosuna katmak isteyen siyah- beyazlılar, bonservisi elinde olan Emmanuel Adebayor'u gündemine aldı.

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Yıldız golcüden Beşiktaş'a flaş çağrı! ''Beni alın''

Kayserispor'la sözleşmesini fesheden Emmanuel Adebayor'un Premier Lig'e döneceği iddia ediliyordu. Ancak Togolo golcünün, Beşiktaş'a haber gönderdiği, siyah- beyazlı formayı giymek için maddi açıdan sorun çıkarmayacağını söyledi.

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Yıldız golcüden Beşiktaş'a flaş çağrı! ''Beni alın''

PARA SORUN DEĞİL
Teknik direktör Abdullah Avcı'ya daha önce Başakşehir'de beraber çalışan Adebayor'un, "Beşiktaş'ın mali durumu hakkında bilgim var, bana ne ödeyebilirlerse kabul ediyorum. Kariyerimin son döneminde şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek mesaj gönderdiği bildirildi.

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Yıldız golcüden Beşiktaş'a flaş çağrı! ''Beni alın''

Beşiktaş'ın elinde şu anda sadece 280 bin euro'luk bir transfer bütçesi var. 31 Mayıs'a kadar herhangi bir açılma olursa siyah-beyazlıların Togolo golcüye bir sözleşme önerebileceği belirtildi.

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Yıldız golcüden Beşiktaş'a flaş çağrı! ''Beni alın''

Abdullah Avcı'nın da bu transferi onaylaması durumunda Emanuel Adebayor, ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formayı giyebilecek.

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