18 Ocak 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı, 76ers kazandı

Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 18.01.2020

’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers’in sahasında ’u 100-89 mağlup ettiği karşılaşmada milli basketbolcu 26 dakika süre alıp 24 sayı attığı mücadelede takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 22 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda 24 sayı ile NBA kariyer rekoru ve 9’da 6 üçlük isabeti ile de kariyer üç sayı rekorunu kırmayı başardı.

Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği ise deplasmanda 'e 113-109 mağlup oldu. Cedi, 21 dakika süre aldığı müsabakada 4 sayı, 4 ribaundluk performans sergiledi.

NBA'de dün gece oynanan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Philadelphia 76ers – : 100-89
: 140-111
Indiana Pacers – Minnesote Timberwolves: 116-114
Memphis Grizzlies – Cleveland Cavaliers: 113-109
: 108-115
San Antanio Spurs – : 120-121
: 120-112

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