27 Aralık 2019, Cuma

BASKETBOL

Ergin Ataman: Bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi

Bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Başantrenörü , Maccabi FOX galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Bizim için bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi” dedi.

Euroelague'in 16. haftasında , Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği ekibi Maccabi FOX 'i 99-79'luk skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü , "Oyuna hazırlandığımız gibi agresif ve hızlı başlayamadık. İlk periyotta Wilbekin 9 sayı buldu. Doğuş ile Wilbekin'e baskı kurduk. Beaubois'u hücumda etkili kullandık. Larkin'e baskı yapıyorlardı burada da Beaubois devreye girdi. İkinci ayrı daha agresif başladık. Micic'in de oyuna girmesiyle daha etkili olduk. Sertaç ile de sayılar bulduk. Maçı 20 sayı farkla ile kazandık. Bizim için bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi" diye konuştu.
Sakatlığı devam eden Bryant Dunston'ın döneminde dönmesini beklediklerini ifade eden Ataman, sakatlıktan dönen Moerman'a da her geçen maç daha fazla süre vermeye çalışacaklarını söyledi.

"Son pozisyonda Alec Peters'a kızdım"

Karşılaşmanın son pozisyonunda 'a tepki vermesinin sorulması üzerine , "Her top önemli. Peters'in maçtaki performansı beni mutlu etmedi. Bazen 25 dakika oynarsınız, bazen 5 dakika. Son pozisyonda ribaundu verince sayı atmasına geri çekilmesine kızdım. Bizim için her sayı önemli. Bunu CSKA maçında gördük. O maça rahat çıktık, nasıl olsa kazanacağız diye çıktık. Gördük ki bazen işler ters tepebiliyor. Şov yapmak değil baskı yapmak, maç kazanmamız lazım. Maç boyunca agresif olmamız lazım. Burada bunu yapmamız lazım. Bazen takımları gibi oynuyoruz diye söylüyorum. Oyuncularımın geliştirmek için söylüyorum. NBA'deki maçlar gibi şov yapalım diye söylemiyorum. Her maç salon doluyor ama daha agresif olmamız lazım. Müthiş bir takımımız ve taraftarımız var. Ama şovu değil sertliği hep birlikte düşünmemiz lazım" diye cevap verdi.

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