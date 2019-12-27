27 Aralık 2019, Cuma

BASKETBOL

Doncicli Dallas Mavericks San Antonio Spurs'u mağlup etti

Doncicli Dallas Spurs'u mağlup etti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 27.12.2019

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , baştan sona çekişme içinde geçen mücadelede 'ü 102-98 yendi.

'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde , konuk ettiği 'ü 4 sayı farkla mağlup ederek sezonun 20. galibiyetine ulaştı.

Mavericks'in yıldız oyuncusu Luka 24 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist, Tim Hardaway 17 sayı, Kristaps Porzingis 13 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 18. kez kaybeden Spurs'te DeMar DeRozan 21 sayı, Rudy Gay 18 sayı ve 8 ribaunt, LaMarcus Aldridge 17 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

ÇEKİŞMELİ MÜCADELEYİ TIMBERWOLVES KAZANDI

İki uzatmaya giden günün en çekişmeli mücadelesinde , deplasmanda 'i 105-104 mağlup ederek sezonun 11. galibiyetine imza attı.

Timberwolves'ta Gorgui Dieng 21 sayı ve 15 ribaunt, 18 sayı ve 10 ribauntla, sezonun 19. yenilgisini yaşayan Kings'te Richaun Holmes 20 sayı ve 18 ribaunt, Harrison Barnes 11 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

NBA'de yarın 6 maç oynanacak.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Washington Wizards: 132-102

Brooklyn Nets-New York Knicks: 82-94

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 102-98

Thunder-Memphis Grizzlies: 97-110

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 104-105 (Uzatmalarda)

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 121-115

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