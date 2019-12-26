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THY Avrupa Ligi | Anadolu Efes 99-79 Maccabi FOX
Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 Giriş Tarihi: 26.12.2019
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Maccabi FOX'u 99-79 mağlup ederek 16. maçında 13. galibiyetini aldı.
Oynadıkları basketbolla THY Avrupa Ligi'nde bu sezonun en başarılı takımları arasında gösterilen Anadolu Efes ile Maccabi FOX, kozlarını İstanbul'da paylaştı
Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 99-79'luk galibiyetle ayrılarak 16. maçıda 13. galibiyetini aldı.
1. ÇEYREK: Anadolu Efes 23-19 Maccabi FOX
2. ÇEYREK: Anadolu Efes 48-41 Maccabi FOX
3. ÇEYREK: Anadolu Efes 80-58 Maccabi FOX
4. ÇEYREK: Anadolu Efes 99-81 Maccabi FOX
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