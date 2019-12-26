26 Aralık 2019, Perşembe

BASKETBOL

THY Avrupa Ligi | Anadolu Efes 99-79 Maccabi FOX

Anadolu Efes farka koştu!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 Giriş Tarihi: 26.12.2019

'ndeki temsilcimiz , sahasında konuk ettiği Maccabi 'u 99-79 mağlup ederek 16. maçında 13. galibiyetini aldı.

Oynadıkları basketbolla 'nde bu sezonun en başarılı takımları arasında gösterilen ile Maccabi , kozlarını 'da paylaştı

Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 99-79'luk galibiyetle ayrılarak 16. maçıda 13. galibiyetini aldı.

1. ÇEYREK: Anadolu Efes 23-19 Maccabi FOX

2. ÇEYREK: Anadolu Efes 48-41 Maccabi FOX

3. ÇEYREK: Anadolu Efes 80-58 Maccabi FOX

4. ÇEYREK: Anadolu Efes 99-81 Maccabi FOX

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