THY Avrupa Ligi | Anadolu Efes 99-79 Maccabi FOX

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Maccabi FOX'u 99-79 mağlup ederek 16. maçında 13. galibiyetini aldı.

Oynadıkları basketbolla THY Avrupa Ligi'nde bu sezonun en başarılı takımları arasında gösterilen Anadolu Efes ile Maccabi FOX, kozlarını İstanbul'da paylaştı

Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 99-79'luk galibiyetle ayrılarak 16. maçıda 13. galibiyetini aldı.

1. ÇEYREK: Anadolu Efes 23-19 Maccabi FOX

2. ÇEYREK: Anadolu Efes 48-41 Maccabi FOX

3. ÇEYREK: Anadolu Efes 80-58 Maccabi FOX

4. ÇEYREK: Anadolu Efes 99-81 Maccabi FOX