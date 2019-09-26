26 Eylül 2019, Perşembe

BASKETBOL

MAÇ SONUCU l Anadolu Efes 79 - 74 Fenerbahçe Beko

Kupa Anadolu Efes'in
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 Giriş Tarihi: 26.09.2019

35. 'nda son şampiyon , Fenerbahçe Beko'yu 79-74 mağlup ederek kupada üst üste 2., toplamda ise 12. kez zafere ulaştı.

Gaziantep'teki Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan 35. Erkekler 'nda mutlu sona ulaşan taraf Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden oldu. Lacivert beyazlılar bu sonuçla kupayı 12. kez müzesine götürerek kendine ait rekoru geliştirdi.

ANADOLU EFES 79-74 FENERBAHÇE BEKO

Anadolu Efes 19-20 Fenerbahçe Beko | İlk çeyrek sonucu
Anadolu Efes 39-37 Fenerbahçe Beko | İlk yarı sonucu
Anadolu Efes 64-52 Fenerbahçe Beko | Üçüncü çeyrek sonucu

FENERBAHÇE'NİN 7 KUPASI VAR

Fenerbahçe, 7 kezle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım. Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçından kareler

Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süreli sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69 ve 2016-2017 sezonunda ise Banvit'i 75-64 yenerek toplam 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

ÜLKERSPOR ÜST ÜSTE 5 KEZ KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti. Kupanın 34 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.

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