26 Eylül 2019, Perşembe
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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçından kareler
Anadolu Efes, üst üste 2. kez kupayı kazandı!Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz. 26 Eylül 2019 20:50 Yorum Yaz2 Paylaş Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.
Giriş Tarihi: 26.09.2019 21:26 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 21:27
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