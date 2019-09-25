25 Eylül 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko, Stimac transferinin detaylarını açıkladı

Fenerbahçe Beko Stimac transferini açıkladı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 Giriş Tarihi: 25.09.2019

Kulübü, sezon başı hazırlık kampında yer alan Sırp basketbolcu 'la 3 aylık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi Beko'nun hazırlık kampında yer alan 32 yaşındaki oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtilerek, "Ekibimiz, bir süredir takımımızla idmanlara çıkan ve hazırlık müsabakalarında da formamızı giyen ile üç aylık sözleşme imzaladı. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Vladimir Stimac'a hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

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