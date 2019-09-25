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Fenerbahçe Beko, Stimac transferinin detaylarını açıkladı
Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 Giriş Tarihi: 25.09.2019
Fenerbahçe Kulübü, sezon başı hazırlık kampında yer alan Sırp basketbolcu Vladimir Stimac'la 3 aylık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi Fenerbahçe Beko'nun hazırlık kampında yer alan 32 yaşındaki oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtilerek, "Ekibimiz, bir süredir takımımızla idmanlara çıkan ve hazırlık müsabakalarında da formamızı giyen Vladimir Stimac ile üç aylık sözleşme imzaladı. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Vladimir Stimac'a hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.
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