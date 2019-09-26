26 Eylül 2019, Perşembe

BASKETBOL

Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes’e kutlama

Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes’e kutlama
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 26.09.2019

Gençlik ve . , 35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan ’i yayımladığı bir mesajla tebrik etti.

Gençlik ve . , 'te oynanan 35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan 'i bir mesaj yayımlayarak kutladı. , mesajında şu ifadelere yer verdi:

"35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası final mücadelesinde rakibini 79-74 mağlup ederek kupayı on ikinci kez müzesine götürme başarısı gösteren Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idari heyetini kutluyorum. Fenerbahçe Beko'yu da sergilediği performanstan ötürü tebrik ediyorum. Basketbolumuzun lokomotifi konumundaki bu iki güzide kulübümüze, önümüzdeki günlerde başlayacak 2019-2020 Basketbol Süper Ligi'nde ve ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inandığım Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum."
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