20 Haziran 2019, Perşembe

BASKETBOL

Potada finalin biletleri tükendi

Potada finalin biletleri tükendi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 20.06.2019

ile Fenerbahçe Beko arasında yarın oynanacak ve Tahincioğlu Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının biletleri tükendi.

Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak şampiyonluk maçının biletlerinin tükendiği belirtildi.

Serinin son maçında Fenerbahçeli taraftarlar, Türkiye Federasyonu Disiplin Kurulunun verdiği ceza nedeniyle tribünde yer alamayacak.

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