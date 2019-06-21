21 Haziran 2019, Cuma

BASKETBOL

SON DAKİKA: Anadolu Efes maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına müjde

Efes maçı öncesi F.Bahçe taraftarına müjde
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 Giriş Tarihi: 21.06.2019

Beko taraftarının deplasmanına gidememe cezası TBF tarafından ertelendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ile bu akşam saat 20.00'de oynayacağı 7'nci maç olan ve kazananın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmada Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini alacak.

Kulübü'nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacağı final serisi yedinci maçı için, aldığımız seyircisiz oynama cezasına kulübümüzün yaptığı itiraz tarafından değerlendirilmiş ve cezanın ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca açıklamada, "Bu akşamki karşılaşmada taraftarlarımız deplasman tribününde yer alacak olup, deplasman tribünü bilet satışı, az sonra Mobilet üzerinden başlayacaktır. Mücadele için kişi başı satın alınabilecek bilet sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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