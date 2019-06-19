19 Haziran 2019, Çarşamba

BASKETBOL

CANLI | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

CANLI | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 Giriş Tarihi: 19.06.2019

 play-off final serisi 6. maçında 'i konuk ediyor. Anadolu Efes 10 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isterken sarı lacivertliler seriyi 7. maça taşımak istiyor. Bu dev karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

, play-off final serisi 6. maçında 'i konuk ediyor. yönetimindeki Anadolu Efes sahadan galip ayrılması halinde 10 yıl ardından şampiyonluğa ulaşacak ve tarihinde 14. kez mutlu sona ulaşarak lig tarihinin en çok şampiyon olma unvanını pekiştirecek. Üst üste 4. şampiyonluğunu isteyen Fenerbahçe Beko cephesi ise seriyi 7. maça bırakmak istiyor. 20.00'de başlayacak ve ve 'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

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Fenerbahçe Beko 17 - 14 Anadolu Efes (1. çeyrek sonucu)

Türkiye'nin en üst düzey basketbol liginde normal sezonu lider tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, play-off çeyrek final serisinde Banvit'i 2-0'la geçerek yarı finale çıktı. Bu turda Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşan Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak finale yükseldi. Finalde Fenerbahçe Beko ile eşleşen Anadolu Efes, oynanan 5 maçın 3'ünü kazandı. Lacivert-beyazlı ekip, büyük avantaj yakaladığı serinin 6. maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçı kazanması durumunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

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