Fenerbahçe'ye transfer piyangosu!

Geride bıraktığımız sezonda başarısız sonuçlara imza atan Fenerbahçe yeni sezon sil baştan bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Fransız sportif direktör Damien Comolli, Almanya'da transfer operasyonunu yürütürken 2 transferi bitirip Türkiye'ye dönmeyi amaçlıyor. UEFA'dan gelecek kararın transferde belirleyici olacağı sarı-lacivetlilerde bu gelişmeler yaşanırken büyük bir transfer piyangosu gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 19.06.2019 19:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





