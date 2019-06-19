19 Haziran 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu!
Geride bıraktığımız sezonda başarısız sonuçlara imza atan Fenerbahçe yeni sezon sil baştan bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Fransız sportif direktör Damien Comolli, Almanya'da transfer operasyonunu yürütürken 2 transferi bitirip Türkiye'ye dönmeyi amaçlıyor. UEFA'dan gelecek kararın transferde belirleyici olacağı sarı-lacivetlilerde bu gelişmeler yaşanırken büyük bir transfer piyangosu gerçekleşti.
Giriş Tarihi: 19.06.2019 19:25
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"