19 Haziran 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka'da yeniden Ufuk Sarıca dönemi

Karşıyaka'da yeniden Ufuk Sarıca dönemi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 19.06.2019

Tahincioğlu Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da başantrenörlük görevine A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü getirildi.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce şampiyonluk yaşadıkları ve birçok başarıya imza attıkları ile tekrar anlaştıklarını kaydetti.

Bu birlikteliğin uzun süreli olacağına inandığını belirten Büyükkarcı, "Şampiyonluğun yıl dönümünde şampiyon hoca camiamıza hayırlı olsun. Sözleşmemiz 2+1 yıllık ama uzun süreli bir projeye başlayacağız." dedi.

2012-2013 ile 2015-2016 sezonları arasında Pınar Karşıyaka'da görev alan Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı ekiple ilk sezonunda FIBA EuroChallenge Kupası'nda finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya mağlup olarak ikincilikte kaldı.

Sarıca yönetiminde 2013-2014 sezonunda 'nı müzesine götüren yeşil-kırmızılı ekip, ile başladığı 2014-2015 sezonunda ligi şampiyon tamamladı.

temsilcisi, 2015-2016'da da Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele etme hakkını elde etmişti.



Kaynak: AA
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