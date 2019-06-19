19 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6'ncı maçında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Anadolu Efes'i 85-69 mağlup ederek seride durumu 3-3'e getirdi. Serinin 7'nci ve son karşılaşması, 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Giriş Tarihi: 19.06.2019 22:12 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 22:35
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