Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6'ncı maçında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Anadolu Efes'i 85-69 mağlup ederek seride durumu 3-3'e getirdi. Serinin 7'nci ve son karşılaşması, 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Giriş Tarihi: 19.06.2019 22:12 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 22:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





