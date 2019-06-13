Fenerbahçe Beko 57-74 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 74-57 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçerek ev sahibi avantajını tekrar eline geçirdi. 4 maç kazananın şampiyonluğa ulaşacağı serinin 4. maçı 15 Haziran Cumartesi günü tekrar Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti.

Müsabakayı Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşma 74-57'lik Anadolu Efes üstünlüğüyle sonuçlandı. Efes, bu skorla seride durumu 2-1'e getirdi.

Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

SLOUKAS TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Serinin ikinci karşılaşmasının hemen ardından babasının vefat haberini alan Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, Anadolu Efes ile oynanan üçüncü karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı.

Cenaze töreni için Yunanistan'a giden ve bu sabah İstanbul'a dönen 29 yaşındaki oyun kurucu, yaşadığı acıya rağmen maça yedek başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Yunan oyuncu için özel tezahüratlar yaptı.

DATOME DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Fenerbahçe Beko'nun İtalyan forveti Gigi Datome, kadroda yer aldı.

Datome, play-off final serisinin ilk iki maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.