13 Haziran 2019, Perşembe

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko 57-74 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

A. Efes avantajı geri aldı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 Giriş Tarihi: 13.06.2019

Play-Off Final Serisi üçüncü maçında , deplasmanda karşılaştığı Beko'yu 74-57 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçerek ev sahibi avantajını tekrar eline geçirdi. 4 maç kazananın şampiyonluğa ulaşacağı serinin 4. maçı 15 Haziran Cumartesi günü tekrar Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanacak.

play-off final serisi üçüncü maçında Beko, 'i konuk etti.

Müsabakayı Mehmet Keseratar, ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşma 74-57'lik Anadolu Efes üstünlüğüyle sonuçlandı. Efes, bu skorla seride durumu 2-1'e getirdi.

Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

Ergin Ataman: "Kendi oyunumuzu oynayıp maçı kazandık"

SLOUKAS TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Serinin ikinci karşılaşmasının hemen ardından babasının vefat haberini alan Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, Anadolu Efes ile oynanan üçüncü karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı.

Cenaze töreni için 'a giden ve bu sabah 'a dönen 29 yaşındaki oyun kurucu, yaşadığı acıya rağmen maça yedek başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Yunan oyuncu için özel tezahüratlar yaptı.

DATOME DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Fenerbahçe Beko'nun İtalyan forveti Gigi Datome, kadroda yer aldı.

Datome, play-off final serisinin ilk iki maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Zeljko Obradovic: Ne olursa olsun biz bir olacağız

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Kendi oyunumuzu oynayıp maçı kazandık "Kendi oyunumuzu oynayıp maçı kazandık"
Obradovic: Ne olursa olsun biz bir olacağız Obradovic: Ne olursa olsun biz bir olacağız
Edin Visca gemileri yaktı! Fenerbahçe... Edin Visca gemileri yaktı! Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör