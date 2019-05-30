30 Mayıs 2019, Perşembe

BASKETBOL

NBA'de şampiyonu belirleyecek final serisi başlıyor

NBA'de final serisi başlıyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Doğu Konferansı şampiyonu ile Batı Konferansı şampiyonu arasında oynanacak Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi () final serisi, yarın TSİ 04.00'de başlıyor.

Tarihinde ilk defa finaline çıkan Raptors ile son 4 yılda 3 şampiyonluk elde eden Warriors, ilki 1947 yılında yapılan NBA final serisinin 72. şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Dört galibiyete ulaşan ekibin şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde , ev sahibi avantajını elinde bulunduruyor.

Warriors tarihinde 6 kez (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018) şampiyonluğa ulaşırken, Raptors'un şampiyonluğu bulunmuyor.



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