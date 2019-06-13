13 Haziran 2019, Perşembe

BASKETBOL

Zeljko Obradovic: Ne olursa olsun biz bir olacağız

Obradovic: Ne olursa olsun biz bir olacağız
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 Giriş Tarihi: 13.06.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında , deplasmanda Beko'yu 74-57 mağlup ederek seride 2-1 öne geçerken, Fenerbahçe Beko Başantrenörü ile sarı lacivertli oyuncu , basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

, 'i tebrik ederek şunları söyledi: "Yaklaşık 48 saatten az bir zaman sonra cumartesi gün oynayacağımız maça hazırlanmamız gerekiyor. Çok fazla iniş çıkış olabileceğini biliyoruz. Oyuncularımın gerçekten desteğe ihtiyacı var. Bu atmosfer için teşekkür ediyorum. Aynı şeyi cumartesi günü de bekliyoruz. Kostas Sloukas'ın babasının vefatından dolayı çok üzgünüz. O zor bir durumda, takıma destek olmak için geri geldi. Özellikle antrenör olarak mutluyum, ona teşekkür ederim. Ne olursa olsun biz bir olacağız. Geldiğim günden beri böyle ve bu böyle devam edecek" diye konuştu.

ise Anadolu Efes karşısında kötü oynadıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini dile getirdi.

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