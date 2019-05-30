Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmelerinin maç programı açıklandı.
Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmelerde Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ mücadeleleri oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonun yapılan açıklamaya göre yarı final maç takvimi şu şekilde:
Yarın:
19.00 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)
1 Haziran Cumartesi:
18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
2 Haziran Pazar:
16.30 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)
3 Haziran Pazartesi:
21.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
5 Haziran Çarşamba:
19.00 Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
6 Haziran Perşembe:
19.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
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