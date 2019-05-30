30 Mayıs 2019, Perşembe

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu

BSL'de play-off programı belli oldu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 30.05.2019

play-off yarı final eşleşmelerinin maç programı açıklandı.

Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmelerde Anadolu Efes- , Beko-TOFAŞ mücadeleleri oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonun yapılan açıklamaya göre yarı final maç takvimi şu şekilde:

Yarın:

19.00 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta ()

1 Haziran Cumartesi:

18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

2 Haziran Pazar:

16.30 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)

3 Haziran Pazartesi:

21.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

5 Haziran Çarşamba:

19.00 Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

6 Haziran Perşembe:

19.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)


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