THY Avrupa Ligi'ne Türk damgası! Zeljko Obradovic ve Ergin Ataman...

17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek olan Turkish Airlines Euroleague Final-Four öncesi Fenerbahçe Beko'dan koç Zejko Obradovic ve Kostas Sloukas, Anadolu Efes'ten koç Ergin Ataman ve Vasilije Micic, CSKA Moskova'dan koç Dimitris Itoudis ve Kyle Hines, Real Madrid'den ise Pablo Laso ve Facundo Campazzo basın toplantısı düzenledi.

Açıklamalardan satır başları şu şekilde:

OBRADOVIC: TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM

"28 galibiyet fena değil ama bu sayıyı 30 yapmamız lazım. Takımımla ve oyunumuzla gurur duyuyorum. Efes birçok aksiyon gerçekleştiren bir takım. Birçok kaliteli oyuncusu var. 4-5 belki 6 oyuncuları ile çok iyi bir hücum kadrosuna sahipler."

'Kupayı alırsanız özel bir planınız var mı?' sorusuna Obradovic: "Kupadan önce yarınki maça odaklanmamız gerekiyor."

"Neler düşündüğüm konusuna girersek çok fazla zamanınızı alırım. Sakat oyuncularımız var ama şu an her şeyin mükemmel olduğunu söyleyebilirim."

SLOUKAS: MOTİVASYONUMUZ YÜKSEK OLACAK

"Bu sezon 6 kez oynadık Efes'e karşı ve her iki takım da üçer kez kazandı. Nasıl tedbirler alacağımızı biliyoruz. Kendi takımımdan bahsedecek olursak, sanki ilk kez katılıyormuş gibi motivasyonumuz yüksek olacak."

ERGİN ATAMAN: EFES'İN BURADA OLMASI BENİM İÇİN GURUR KAYNAĞI

Geçtiğimiz yılı değiştirmemiz gerekiyordu. Tüm takım olarak çok eğlendik, oyunumuzu ilerlettik ve daha da ilerledik. EuroLeague tarihinin en iyi koçuna ve bu sezonun en iyi takımına karşı oynayacağız. Özgüvenimiz yüksek. Tabii ki koçlarla uzun bir aradan sonra ilk kez Final Four'da birlikteyiz. Zeljko'yu neredeyse her gün görüyorum Türkiye'de. Avrupa basketbolunda ekol olan Efes'in yeniden buralarda olması benim için bir gurur kaynağı."

Kupayı alırsanız özel bir planınız var mı' sorusuna Ataman: "Pazartesi Ibiza'ya gidip orada kutlayacağız. Sonra tekrar Türkiye'ye döneceğiz." (Gülerek)

MICIC: BU SENE AVANTAJIMIZI SONUNA KADAR KULLANMAK İSTİYORUZ

"Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'ye karşı kaybetmiştik. 3. çeyrekte farkı 2 sayıya kadar indirmiştik ama Bobby Dixon devreye girmişti. Bu sene avantajlarımızı sonuna kadar kullanmak istiyoruz.

"Efes'le sözleşme imzaladığımda 'Neden son sıradaki takımla sözleşme imzaladı' gibi laflar çıkmıştı. Fakat şu an çok hak edilmiş bir şekilde Final Four'dayız."

ITOUDIS: AZİMLE ÇALIŞMA SAYESİNDE BURADAYIZ

"Keşke kimsenin bilmediği bir sırrım olsa ve kimseyle paylaşmasam. Fakat azimle çalışma sayesinde buralardayız ve elimizden geleni yapacağız."

Kupayı alırsanız özel bir planınız var mı' sorusuna Itouidis: "Basketbolda 'kazanırsak' diye bir plan olmaz."

LASO: BU ŞEHRİN DAMARLARINDA BASKETBOL AKAR

"Ben bu şehirde büyüdüm. Bu şehrin damarlarında basketbol akar. Burada Final Four düzenlendiği için çok mutluyum. Vitoria'da olmaktan dolayı çok gururluyum. Yıldan yıla takım kıyaslmaları yapmak çok kolay değil. Her zaman olduğu gibi önemli oyuncular ayrıldı ve bazları takıma katıldı. En sonunda Final Four'da en iyi performansı belirleyecek takımı kurmak önemli. 'Şu iyi, şu kötü' kıyaslaması yapmak doğru değil. Geçen yıl takımda olan oyunculara da çok büyük saygım var. Ancak bu seneki takımım da çok iyi. Şu an sahip olduğum tek düşünce, takımımın hazır olduğu. Deneyim elbette çok büyük bir kıstas. Ama deneyimli olmak sahada bize bir şey kazandırmayacak. Tabii ki önemli ancak deneyim, size sadece deneyimli olma duygusunu verir."

CAMPAZZO: BİZ SADECE İSTATİSTİKLERLE YAŞAMIYORUZ

Real Madrid'e gelmiş Arjantinli efsane oyuncular burada çok büyük bir iz bıraktı. Biz sadece istatistiklerle yaşamıyoruz. Elimizden gelenin çok daha fazlasını sahaya veriyoruz."