17 Mayıs 2019, Cuma

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Zeljko Obradovic'i şaşırtan soru

17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde gerçekleştirilecek olan Turkish Airlines Euroleague Final-Four öncesi basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Yunan bir gazetecinin sorduğu soru damga vurdu. Gazeteci, Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic'e "Aramızdan birini seçmenizi ve soru sormanızı istiyorum. Ne sormak istersiniz merak ediyorum" deyince salonda gülüşmelerle birlikte kısa süreli bir sessizlik oldu.
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