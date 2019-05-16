Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi Cüneyt Çakır
Spor Toto Süper Lig'de 33'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçında ise Fırat Aydınus görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus
19 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20 Mayıs Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
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