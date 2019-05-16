17 Mayıs 2019, Cuma

BASKETBOL

Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi Cüneyt Çakır

G.Saray - Başakşehir maçının hakemi belli oldu
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 Giriş Tarihi: 16.05.2019

Spor Toto 'de 33'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonluk yarışında 'ın Medipol 'i konuk edeceği karşılaşmada düdük çalacak. Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçında ise Fırat Aydınus görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

19 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

19.00 -Medipol :

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

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