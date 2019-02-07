07 Şubat 2019, Perşembe

BASKETBOL

Harden'dan Kings'e 36 sayı

Hardendan Kingse 36 sayı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 Giriş Tarihi: 07.02.2019

NBA'de , yıldız basketbolcusu James Harden'ın 36 sayı attığı maçta 'i 127-101 yendi.

Amerikan 'nde (NBA) , yıldız oyuncusu James Harden'ın 36 sayıyla oynadığı maçta 'i 127-101 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Rockets'ın deplasmanda Kings'i 127-101 yendiği karşılaşmada 36 sayı, 6 ribaunt, 1 asistlik performans sergileyen Harden, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Harden, üst üste 28. maçında 30 ve üstünde sayı atmayı başardı.

Sezonun 32. galibiyetini alan Rockets'ta Gerald Green 25 sayı üretirken, Chris Paul 15 sayı, 11 asistle, Kenneth Faried de 13 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte ise Buddy Hield 20 sayı, 10 ribaunt, Marvin Bagley 10 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan diğer isimler oldu.

ERSAN'DAN WİZARDS POTASINA 12 SAYI

Milli basketbolcu 'nın formasını giydiği , sahasında 'ı 148-129 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

17 dakika süre alan Ersan İlyasova'nın 12 sayı, 1 ribauntla oynadığı mücadelede, Giannis Antetokounmpo 43 sayı, 7 ribaunt, 4 asistlik performansla galibiyete önemli katkı sağladı.

Bradley Beal'ın 30 sayıyla oynadığı konuk ekipte, Tomas Satoransky 16 sayı, 10 asist, Thomas Bryant 26 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 135-130

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 120-125

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 148-129

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 99-93

Utah Jazz-Phoenix Suns: 116-88

Sacramento Kings-Houston Rockets: 101-127

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 141-102

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