06 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Neymar'ın doğum günü partisine damga vuran Türk güzel

Paris Saint Germain'in dünya yıldızı futbolcusu Neymar, 27. yaş gününü bir partiyle kutladı. Neymar'ın partisine bir Türk güzel damgasını vurdu. Peki Neymar'la el ele tutuşan bu güzel kimdi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.02.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 10:30
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Neymarın doğum günü partisine damga vuran Türk güzel

Geçtiğimiz haftalarda sakatlanan ve Nisan ayına kadar sahalara dönmesi beklenmeyen PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar Jr, 27. yaşını çılgın bir partiyle kutladı.

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Neymarın doğum günü partisine damga vuran Türk güzel

Partinin teması kırmızı renk olurken bir çok futbolcu ve ünlü isim de partiye katılanlar arasındaydı.

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Neymarın doğum günü partisine damga vuran Türk güzel

Elif ve Neymar'ın el ele olması dikkat çekti...

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Neymarın doğum günü partisine damga vuran Türk güzel

Elif ve Neymar bir dönem aynı reklamda yer aldı.

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Neymarın doğum günü partisine damga vuran Türk güzel

Elif Aksu'nun Instagram'da 102 bin takipçisi bulunuyor.

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