07 Şubat 2019, Perşembe

BASKETBOL

Anadolu Efes farklı kazandı

Anadolu Efes farklı kazandı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 Giriş Tarihi: 07.02.2019

THY Euroleague'nin 22. haftasında evinde konuk ettiği Gran Canaria'yı 93 - 74 mağlup etti.

Basketbol THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında , konuk ettiği İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 19 sayı farkla 93-74 yendi.

İki maç aranın ardından kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 14. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 16. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Simon'un asist ve basketleriyle iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 5. dakikayı 18-12 önde geçti. Pota altından sayılar bulan lacivert-beyazlılar, Herbalife Gran Canaria karşısında 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 22-12. Anadolu Efes, çeyreğin son bölümünde ritmini kaybetse de birinci periyodu 26-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Eriksson'ın orta mesafe basketleriyle tempolu giren İspanyol temsilcisi, 10-0'lık seriyle 14. dakikada 29-26'lık üstünlüğü yakaladı. Savunmada etkisiz kalan Anadolu Efes karşısında hızlı hücumlardan ve dış atışlardan skor üreten Herbalife Gran Canaria, 18. dakikayı 39-35 önde bitirdi. Periyodun son anları karşılıklı basketlerle geçilirken Hannah'la ilk yarının bitimine 3 saniye kala dış atış isabeti kaydeden konuk ekip, devreyi 46-43 üstün kapattı.

İkinci yarı düşük tempoda başlarken Anadolu Efes, üst üste top kayıpları yapan Herbalife Gran Canaria karşısında Dunston ve Micic'in basketleriyle 24. dakikada yeniden öne geçti: 51-50. Üç sayı çizgisinin gerisinden Doğuş Balbay ve Simon, pota altından da Dunston ile etkili olan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 69-60 önde gitti.

Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 19 sayı farkla 93-74 kazandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Hardendan Kingse 36 sayı Harden'dan Kings'e 36 sayı
Efes’in rakibi Gran Canaria Efes’in rakibi Gran Canaria
LeBron James, NBAde en skorer 5. oyuncu oldu LeBron James, NBA'de en skorer 5. oyuncu oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör