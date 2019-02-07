07 Şubat 2019, Perşembe

BASKETBOL

Efes’in rakibi Gran Canaria

Efes’in rakibi Gran Canaria
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 07.02.2019

Euroleague'in 22. haftasında , İspanyol 'yı ağırlıyor.

Önemli müsabaka saat 20.30'da Sinan Erdem'de oynanacak. Lacivert-beyazlılar 21 haftada 13 galibiyet, 8 yenilgiyle 4. sırada. Turnuvada ilk 8'e girenler bir üst tura çıkacak.
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