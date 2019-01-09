Fenerbahçe Bekonun konuğu Zalgiris

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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, 17. hafta mücadelesinde dün deplasmanda Rusya temsilcisi Khimki'ye 84-78 yenilerek 12 maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe Beko, geride kalan 17 haftada elde ettiği 15 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.
Zalgiris'in ligde 7 galibiyet ve 10 mağlubiyeti var.
İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmayı sarı-lacivertliler kazandı.
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