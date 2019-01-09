09 Ocak 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris

Fenerbahçe Bekonun konuğu Zalgiris
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

, 'nin 18. haftasında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Başantrenör yönetimindeki sarı-lacivertliler, 17. hafta mücadelesinde dün deplasmanda temsilcisi Khimki'ye 84-78 yenilerek 12 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

, geride kalan 17 haftada elde ettiği 15 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Zalgiris'in ligde 7 galibiyet ve 10 mağlubiyeti var.

İki takım arasında 'nde oynanan son 3 karşılaşmayı sarı-lacivertliler kazandı.

Fenerbahçe'nin serisini Khimki bitirdi!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Galatasarayın konuğu Lointek Gernika Bizkaia Galatasaray'ın konuğu Lointek Gernika Bizkaia
Beşiktaş Sompo Japan Fransada kazandı Beşiktaş Sompo Japan Fransa'da kazandı
Anadolu Efes deplasmanda kazandı Anadolu Efes deplasmanda kazandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör