08 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin serisini Khimki bitirdi!

Fenerbahçenin serisi Rusyada sona erdi!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 Giriş Tarihi: 08.01.2019

EuroLeague'in 17. haftasında Beko, temsilcisi Khimki 'ya konuk olduğu maçın uzatmasında rakibine mağlup oldu ve 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

EuroLeague'in 17. haftasında Beko, 'da Khimki 'ya konuk oldu.

Üst üste 12 maç kazanan ve toplamda 15 galibiyeti bulunan Fenerbahçe'nin serisi Rusya'da son buldu. Sarı lacivertliler uzatmaya giden mücadelede Khimki'ye mağlup oldu ve bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı.

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