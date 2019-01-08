THY EuroLeague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi Khimki Moskova'ya konuk olduğu maçın uzatmasında rakibine 84-78 mağlup oldu ve 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

THY EuroLeague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'da Khimki Moskova'ya konuk oldu.

Üst üste 12 maç kazanan ve toplamda 15 galibiyeti bulunan Fenerbahçe'nin serisi Rusya'da son buldu. Sarı lacivertliler uzatmaya giden mücadelede Khimki'ye 84-78 mağlup oldu ve bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı.