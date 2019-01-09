09 Ocak 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Anadolu Efes'in konuğu Khimki

Anadolu Efesin konuğu Khimki
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

Basketbol Takımı, 18. hafta maçında yarın temsilcisi Khimki'yi ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

'nde bu sezon çıktığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan , averajla 4. sırada bulunuyor. Organizasyonda 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Khimki ise averajla 12. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan karşılaşmayı Anadolu Efes, 85-84 kazandı.

AVRUPA'DA 639. MAÇI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 639. maçına çıkacak.

Uluslararası organizasyonlarda 638 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 351 galibiyet aldı, 287 kez de mağlup oldu.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 391. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 390 karşılaşmada 194 galibiyet ve 196 yenilgi yaşadı.

KHIMKI İLE 4. RANDEVU

Anadolu Efes ile Khimki, Avrupa Ligi'nde 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 3 maçın 2'sini Khimki kazandı, bir karşılaşmadan Anadolu Efes galip ayrıldı.

Anadolu Efes deplasmanda kazandı

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