Galatasarayın konuğu Lointek Gernika Bizkaia

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Galatasaray'ın konuğu Lointek Gernika Bizkaia
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında yarın İstanbul'da İspanya temsilcisi Lointek Gernika Bizkaia ile karşılaşacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.
İki takım arasında İspanya'da oynanan turun ilk maçını Lointek Gernika Bizkaia, 84-69 kazanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselmek için rakibini 16 ve üstü farkla mağlup etmek zorunda.
Eşleşmenin galibi, son 16 turunda Macaristan'ın DVTK takımıyla karşı karşıya gelecek.
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