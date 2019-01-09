09 Ocak 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Galatasaray'ın konuğu Lointek Gernika Bizkaia

Galatasarayın konuğu Lointek Gernika Bizkaia
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA play-off turu rövanş maçında yarın 'da temsilcisi ile karşılaşacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

İki takım arasında 'da oynanan turun ilk maçını , 84-69 kazanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselmek için rakibini 16 ve üstü farkla mağlup etmek zorunda.

Eşleşmenin galibi, son 16 turunda 'ın DVTK takımıyla karşı karşıya gelecek.

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