    23 Eylül 2018, Pazar

    BASKETBOL

    Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 56. maça çıkıyor

    Kadıköyde 56. derbi randevusu
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 23.09.2018

    'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü oynanacak - derbisi öncesinde, 'deki maçlarda ev sahibi sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında üç farkla üstünlüğü bulunuyor.

    İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı'nda 55 kez karşılaştı. 'deki maçlarda biri hükmen olmak üzere 21, 18 kez kazandı, 16 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    Kadıköy'de Fenerbahçe 76, Beşiktaş 70 kez gol sevinci yaşadı.

    Lig maçları

    İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında ise galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 6 farkla üstünlüğü var.

    Taraflar Ülker Stadı'nda 37 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 15, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 13 maç ise berabere sonuçlandı.

    Fenerbahçe evinde 50 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 44 kez fileleri havalandırdı.

    İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçını Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

    Fenerbahçe, evindeki son 16 derbiyi kaybetmedi

    Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı evindeki son 16 randevuyu yitirmedi.

    Sarı-lacivertliler, tarihe geçen 17 Nisan 2005'teki 4-3'lük lig mağlubiyetinin ardından Beşiktaş ile Kadıköy'de yaptığı 16 resmi maçı yitirmezken, bu süre içinde biri hükmen olmak üzere 10 kez kazandı, 6 kez de berabere kaldı.

    Derbinin 'hükmen' galipleri

    Beşiktaş'tan "farklı" galibiyetler

    Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

    Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi açık farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.

    Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.

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