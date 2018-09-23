    23 Eylül 2018, Pazar

    BASKETBOL

    Beşiktaş, Şenol Güneş ile derbilerde iyi

    Beşiktaşın derbi Güneşi
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 23.09.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın 'ye konuk olacak , teknik direktör yönetiminde 13. derbi mücadelesine çıkacak.

    Siyah-beyazlı ekipteki görevine 2015-2016 sezonunda başlayan Güneş, ve 'a karşı takımının başında 6 kez derbi galibiyeti sevinci yaşadı. , Güneş'in teknik direktörlüğünde ayrıca üçer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

    Beşiktaş, Güneş yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı 7. maçını yarın yapacak. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 3 sezonda rakibiyle yaptığı 6 lig maçını ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle tamamladı.

    Siyah-beyazlı takım, aynı dönemde Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaların 4'ünü kazandı. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakibine bir kez mağlup oldu.

    Güneş yönetiminde 17 gol attı

    Beşiktaş, 'in teknik direktörlüğünde Fenerbahçe ile Galatasaray'a 12 maçta 17 gol attı.

    Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe filelerini 8 kez havalandırırken, Galatasaray'a 9 gol kaydetti.

    Beşiktaş, 12 derbi karşılaşmasında kalesinde de 13 gol gördü. Fenerbahçe'nin 8 golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'dan 5 gol yedi.

    Beşiktaş'ın derbi taktiği Zagreb maçından

    Kupa maçlarında rakibini yenemedi

    Beşiktaş, Güneş döneminde rakipleriyle Ziraat ve 'da yaptığı karşılaşmaları kazanamadı.

    Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda Galatasaray ile Süper Kupa'da karşı karşıya gelen siyah-beyazlı takım, maçın normal süresini 0-0 ve uzatma bölümünü 1-1 beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, penaltı atışlarında ise 3-0 rakibinin gerisinde kaldı.

    Beşiktaş, tecrübeli teknik adam döneminde Fenerbahçe ile olaylı Ziraat Türkiye Kupası maçları yaptı. 2016-2017 sezonunda iki ekip son 16 turunda rakip olurken, siyah-beyazlı takımdan , Robin van Persie'ye yaptığı hareket nedeniyle gördü. Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

    İki ekip geçen sezon Türkiye Kupası'nda bu sefer yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 berabere tamamlanan ilk maçta Beşiktaş'tan , Fenerbahçe'den ise ile kırmızı kart gördü. Bu maçın rövanş karşılaşması 'de oynanırken, yaşanan saha olayları nedeniyle mücadele tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, daha sonra 3-0 hükmen Fenerbahçe'nin galip sayılmasına karar verdi.

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