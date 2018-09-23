    23 Eylül 2018, Pazar

    BASKETBOL

    Milli basketbolcu Ömer Aşık, parkelerden uzak kalacak

    Milli basketbolcu Ömer Aşık, parkelerden uzak kalacak
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018

    'de 'ta forma giyen milli cu 'ın hastalığı nedeniyle belirsiz bir süre parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

    hayatına Doğu Konferansı ekiplerinden 'ta sürdüren milli basketbolcu 'ın sağlık durumu ile ilgili kulüp açıklama yaptı. Bulls'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, eklem iltihabı sebebiyle belirsiz bir süre forma giyemeyeceği ve iyileşme süreci tamamlandığında sahalara dönüş tarihinin duyurulacağı belirtildi.

    2010-2011, 2011-2012 NBA sezonlarında da Chicago için oynayan 32 yaşındaki basketbolcu, burada 152 maçta 2.9 sayı ve 4.4 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.

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