RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Krzysztof Piatek (P) ve 45+4. dakikada Ivan Brnic kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 9. dakikada David Okereke'den geldi.

KIRMIZI KART YAĞMURU!

RAMS Başakşehir'de mücadelenin 88. dakikasında Bruno Viana ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yapan Krzysztof Piatek'e Hakem Zorbay Küçük direkt kırmızı kart gösterdi. Polonyalı futbolcu takımını 10 kişi bıraktı.

Gaziantep FK'da ise Kacper Kozlowski, hakem Zorbay Küçük'e yaptığı itirazlar sonucu 90+7. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu müsabakayla birlikte RAMS Başakşehir 48 puana yükseldi ve 6. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 42 puanda ve 8. sırada kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR'DEN ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET!

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de üst üste çıktığı 4. maçından da galibiyetle ayrıldı. İstanbul temsilcisi son olarak 15 Mart tarihinde sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olmuştu.