Başakşehir, Alman ekibi Hamburg'un golcü oyuncusu Davie Selke ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg SV'de forma giyen Davie Selke ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Alman futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.