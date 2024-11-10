RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı oynanayacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2024- 18:02 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024- 18:52