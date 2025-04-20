Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Konuk takım, bir sonraki hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi 3 şok birden yaşadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı.

Gaziantep FK, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi 3 şok birden yaşadı.

Kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Selçuk İnan kırmızı kart görerek tribüne gönderildi. Selçuk İnan, RAMS Başakşehir karşısında gördüğü kırmızı kartla birlikte bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında kulübede yer alamayacak.

Gaziantep FK'da, RAMS Başakşehir karşısında sarı kart gören David Okereke cezalı duruma düştü. Kacper Kozlowski ise hakem Zorbay Küçük'e yaptığı itirazlar sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Böylelikle her iki isim de Fenerbahçe mücadelesinde sahada yer alamayacak.