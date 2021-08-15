Son dakika: Başakşehir Mert Günok'a veda etti

Son dakika transfer haberleri... Başakşehir Kulübü, Beşiktaş işe anlaşma sağlayan Mert Günok ile yolların ayrıldığını açıkladı. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada milli kaleciye emekleri için teşekkür edilerek kariyerinde başarılar dilendi.

Başakşehir, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli kaleci Mert Günok ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok, kulübümüzden ayrılmıştır." denildi.

Açıklamada, Başakşehir'de tüm kulvarlarda 100'ün üzerinde müsabakada forma giyen 32 yaşındaki file bekçisiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımızın da birinci kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır. Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

MERT GÜNOK'TAN VEDA PAYLAŞIMI

2017 yılından bu yana formasını giydiği Başakşehir'de ayrılan Mert Günok, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Tecrübel eldiven, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Formasıyla şampiyonluk yaşadığım, futbolun büyük sahnesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığım Başakşehir Futbol Kulübü ile bugün itibari ile yollarımız ayrılıyor. Tarihte her zaman yerini alacak kulübün ilk şampiyonluğunda pay sahibi olduğum için ayrıca gururluyum. Ama her güzel hikayenin bir sonu vardır.

Başta Başkanımız ve Başakşehir FK yönetimi olmak üzere kulüpte geçirdiğim 4 yıl boyunca desteklerini asla benden esirgemeyen tüm takım arkadaşlarıma, çalıştığım bütün teknik direktörlere ve yardımcılarına, kulüp çalışanlarına, sağlık ekibine ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Kalbimde yeriniz her zaman olacak. Hoşçakalın.

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