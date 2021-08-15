Süper Lig'de yeni sezona Çaykur Rizespor karşısında 3 puanla başlayan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah beyazlıların, anlaşmaya vardığı ve hafta içinde açıklamayı planladığı Mert Günok ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği bilgiye göre, 32 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş'a gelmek için Galatasaray'ın yaptığı 3 teklifi de reddetti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de ilk hafta maçında Rizespor'u 3-0 mağlup eden son şampiyon Beşiktaş, yeni sezona iyi başladı.

Bir yandan lige odaklanan bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'in deneyimli file bekçisi Mert Günok ile el sıkıştı.

Milli kalecinin hafta içinde resmen açıklanması beklenirken, transfer ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre, Mert'in, Galatasaray'dan gelen 3 teklifi de kibarca geri çevirdiği ve baştan beri siyah beyazlı formayı giymek istediği kaydedildi.

Mert Günok, Beşiktaş'a gelmek için Başakşehir'den alacağı olan 300 bin Euro'yu da kulüpte bırakmıştı.

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