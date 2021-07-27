Beşiktaş - Başakşehir maçı | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ve 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş, hazırlık maçında Başakşehir ile karşılaşıyor. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan, N'Koudou, Güven
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Lima, Tolga, Zulj, Visca, Berkay, Ömer Ali, Gulbrandsen
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Başakşehir maçı 27 Temmuz Salı günü saat 19:00'da başladı ve Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanıyor. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.
BEŞİKTAŞ'IN İSPANYA KAMPI İPTAL EDİLDİ!
24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan siyah beyazlılar, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti.
MAÇTA ÖZEL TAKTİK DENEMESİ YAPILACAK!
Ümraniye Tesisleri'nde saat 19.00'de başlayan karşılaşma öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Maçın Beşiktaş'ın YouTube kanalında yayınlanması için bütün hazırlıklar tamamlanmışken Yalçın devreye girdi. Maçta taktik denemeler yapacağı öğrenilen Yalçın, karşılaşmanın canlı olarak yayınlanmamasını istedi.
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