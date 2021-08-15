17 Ağustos 2021, Salı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir - Alanyaspor maçı | CANLI

Başakşehir - Alanyaspor | CANLI
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Süper Lig'in 1. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir ile Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 1. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Başakşehir ile Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Aleksic, Gulbrandsen

Alanyaspor: Serkan, Fatih, Mevlja, Milunovic, Borja, Umut, Siopis, Efecan Karaca, Candeias, Davidson, Diedhiou



BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Alanyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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