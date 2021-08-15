17 Ağustos 2021, Salı
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BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Başakşehir - Alanyaspor maçı | CANLI
Süper Lig'in 1. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir ile Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 1. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Başakşehir ile Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Aleksic, Gulbrandsen
Alanyaspor: Serkan, Fatih, Mevlja, Milunovic, Borja, Umut, Siopis, Efecan Karaca, Candeias, Davidson, Diedhiou
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Alanyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
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