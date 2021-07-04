04 Temmuz 2021, Pazar

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika transfer haberi: Başakşehir Schalke 04'ten Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı!

Süper Lig ekibi Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 Giriş Tarihi: 04.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekibi Başakşehir, Schalke 04'ten 21 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Başakşehir, milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig takımlarından Başakşehir, Schalke 04'ten Ahmed Kutucu'yu transfer ettiğini açıkladı.

Milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını ifade edildi.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 kulübünde olan Ahmed Kutucu'yu dört yıllığına kadrosuna kattı. Takımımızda 17 numarayı giyecek olan Ahmed Kutucu'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Milli oyuncu, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) forma giydiği 45 maçta 5 gol kaydetti. Ahmed Kutucu, geçen sezonun ikinci yarısında Hollanda'nın Heracles Almelo takımında kiralık olarak forma giymişti.

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