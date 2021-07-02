02 Temmuz 2021, Cuma

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika spor haberleri: Schalke'den Ahmet Kutucu açıklaması! "Başakşehir ile temas halindeyiz..."

Alman ekibi açıkladı! Ahmet Kutucu'nun görüştüğü takım...
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika transfer haberleri: Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, milli futbolcu Ahmet Kutucu'nun geleceği hakkında konuştu. Schröder, Ahmed Kutucu'nun transferi için Medipol Başakşehir ile görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, milli futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi için Medipol Başakşehir ile görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, Başakşehir ile Ahmed Kutucu transferi konusunda konuştuklarını duyurdu. Alman ekibinin resmi sitesine açıklamalarda bulunan Schröder, "Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda İstanbul Başakşehir'le temas halindeyiz. Bunu açık şekilde söylemek istiyorum. Ama henüz transfer tamamlanmadı" ifadelerini kullandı.

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