Son dakika transfer haberi: Deniz Türüç Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Milli formamızı da giyen oyuncumuz ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi. | Son dakika spor haberleri
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Milli formamızı da giyen oyuncumuz ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.
Kayserispor'dan 2019-2020 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerde 1 sezon geçirdi. Geçen sezon Medipol Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç'ün Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyordu.
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