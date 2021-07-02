02 Temmuz 2021, Cuma

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika transfer haberi: Deniz Türüç Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Deniz Türüç imzayı attı! 3 senelik sözleşme
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.07.2021

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Milli formamızı da giyen oyuncumuz ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi. | Son dakika spor haberleri

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Milli formamızı da giyen oyuncumuz ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Kayserispor'dan 2019-2020 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerde 1 sezon geçirdi. Geçen sezon Medipol Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç'ün Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyordu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Alman ekibi açıkladı! Ahmet Kutucu'nun görüştüğü takım... Alman ekibi açıkladı! Ahmet Kutucu'nun görüştüğü takım...
Başakşehir genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı! Başakşehir genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı!
Başakşehir'in kamp programı belli oldu! Başakşehir'in kamp programı belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör