22 Haziran 2021, Salı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika transfer haberleri: Peter Zulj Başakşehir yolunda

Peter Zulj Başakşehir yolunda
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Brezilyalı sol bek 'yı kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon 'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi ekibi 'te bulunan 'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Turuncu lacivertliler geçen sezon devre arasında 'ye transfer olan ve çıktığı 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans gösteren 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. Avusturyalı futbolcunun ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Zulj, 'nda da 11 kez forma giydi.

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