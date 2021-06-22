22 Haziran 2021, Salı
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Son dakika transfer haberleri: Peter Zulj Başakşehir yolunda
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Belçika ekibi Anderlecht'te bulunan Peter Zulj'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Turuncu lacivertliler geçen sezon devre arasında Göztepe'ye transfer olan ve çıktığı 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans gösteren 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. Avusturyalı futbolcunun Başakşehir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Zulj, Avusturya Milli Takımı'nda da 11 kez forma giydi.
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İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
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