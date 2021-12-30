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İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

TRANSFER HABERLERİ: Emre Çolak resmen Başakşehir'de!

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İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 Giriş Tarihi: 30.12.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Hatayspor ile yollarını ayıran Emre Çolak'ı renklerine bağladı. 30 yaşındaki oyuncu, turuncu-lacivertlilerle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. | Transfer haberleri

Medipol Başakşehir, Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Emre Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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