TRANSFER HABERLERİ: Emre Çolak resmen Başakşehir'de!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Hatayspor ile yollarını ayıran Emre Çolak'ı renklerine bağladı. 30 yaşındaki oyuncu, turuncu-lacivertlilerle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. | Transfer haberleri
Medipol Başakşehir, Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Emre Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
✍🏻 Hoş geldin @emrecolak1010.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 30, 2021
➡️ https://t.co/HkZ9uIUlI1 pic.twitter.com/pIK1ef09ax
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