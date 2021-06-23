Son dakika transfer haberleri: Peter Zulj Başakşehir'de

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Göztepe forması giyen ve bonservisi Anderlecht'te bulunan Peter Zulj'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Göztepe'de top koşturan ve bonservisi Belçika ekibi Anderlecht'te bulunan Avusturyalı orta saha oyuncusu Peter Zulj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Peter Zulj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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