23 Haziran 2021, Çarşamba

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika transfer haberleri: Peter Zulj Başakşehir'de

Peter Zulj Başakşehir'de
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden , geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forması giyen ve bonservisi 'te bulunan 'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren , geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 'de top koşturan ve bonservisi ekibi 'te bulunan Avusturyalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Peter Zulj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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