Son dakika transfer haberleri: Lucas Lima Başakşehir'de

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Al-Ahli'de oynayan Brezilyalı sol bek Lucas Lima ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir, Brezilyalı sol bek oyuncusu Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima'yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kariyerine Brezilya'nın Internacional Kulübü'nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa'nın Nantes Kulübü'ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli Kulübü'ne transfer olmuştu. Lucas Lima'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."





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