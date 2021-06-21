Son dakika transfer haberleri: Lucas Lima Başakşehir'de
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Al-Ahli'de oynayan Brezilyalı sol bek Lucas Lima ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir, Brezilyalı sol bek oyuncusu Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.
Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima'yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kariyerine Brezilya'nın Internacional Kulübü'nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa'nın Nantes Kulübü'ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli Kulübü'ne transfer olmuştu. Lucas Lima'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
✍ Hoş geldin Lucas Lima |— İstanbul Başakşehir 🇹🇷 (@ibfk2014) June 21, 2021
➡️ https://t.co/lJ3lhJTj6i pic.twitter.com/XewC4GDwuM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?