21 Haziran 2021, Pazartesi

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika transfer haberleri: Lucas Lima Başakşehir'de

Lucas Lima Başakşehir'de
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden , son olarak Al-Ahli'de oynayan Brezilyalı sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

, Brezilyalı sol bek oyuncusu 'yı kadrosuna kattı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima'yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kariyerine 'nın 'nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, 'nın 'ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve 'ın 'ne transfer olmuştu. Lucas Lima'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."


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