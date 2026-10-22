UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile Marsilya, lig aşamasının üçüncü haftasında karşı karşıya geliyor. Peki, Sturm Graz-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele şifresiz mi yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Sturm Graz-Marsilya karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı Sturm Graz ile Marsilya arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Avusturya temsilcisi, taraftarı önünde Avrupa'daki ilk galibiyetini elde etmeyi hedeflerken Fransız ekibi ise kötü başladığı lig aşamasında çıkış arıyor. İlk iki karşılaşmasında galibiyet alamayan iki takımın mücadelesinde puanların önemi giderek artıyor. Peki, Sturm Graz-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sturm Graz ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Mücadele, Avusturya'nın Graz kentindeki Merkur Arena'da (Stadion Graz-Liebenau) oynanacak.

STURM GRAZ-MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sturm Graz-Marsilya karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Yayın rehberlerinde mücadele için belirtilen platform tabii olarak yer alıyor.

STURM GRAZ VE MARSİLYA AVRUPA'DA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında istediği sonuçları alamayan iki takım, üçüncü maç öncesinde alt sıralarda bulunuyor.

Sturm Graz, organizasyona Rennes karşısında aldığı golsüz beraberlikle başladı. Avusturya temsilcisi, ikinci maçında ise Bournemouth'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Marsilya da Avrupa Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı. Fransız ekibi, Beşiktaş'a deplasmanda 4-1 kaybettikten sonra Olympiacos'a sahasında 1-0 yenildi.

İki hafta sonunda takımların performansı şöyle:

Sturm Graz: 2 maç, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 1 puan.

Marsilya: 2 maç, 2 mağlubiyet, 0 puan.

Sturm Graz, Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü atmak isterken Marsilya ise ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor.

STURM GRAZ DERBİ GALİBİYETİYLE MORAL BULDU

Fabio Ingolitsch yönetimindeki Sturm Graz, Avrupa Ligi'ndeki Marsilya mücadelesi öncesinde Avusturya Bundesliga'da önemli bir galibiyet aldı.

18 Ekim'de oynanan Graz derbisinde Grazer AK'yi 6-1 mağlup eden ev sahibi ekip, hücum performansıyla dikkat çekti. Oumar Diakité'nin hat-trick yaptığı mücadelede Sturm Graz, özellikle ilk yarının son bölümünde etkili bir oyun ortaya koydu.

Avrupa Ligi'nde geride kalan iki maçında gol atamayan Sturm Graz, ligdeki bu performansını Marsilya karşısına taşımaya çalışacak.

MARSİLYA'DA HEDEF AVRUPA'DAKİ KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK

Bruno Genesio'nun çalıştırdığı Marsilya, Fransa Ligue 1'deki son karşılaşmasında Angers'ı deplasmanda 5-2 mağlup etti.

Fransız ekibi, ligde aldığı farklı galibiyete rağmen Avrupa Ligi'nde henüz puanla tanışamadı. Beşiktaş ve Olympiacos karşısında yaşanan mağlubiyetlerin ardından Sturm Graz deplasmanı, Marsilya için çıkış fırsatı olacak.

Angers karşısında Amine Gouiri, Himad Abdelli, Nouhoum Kamissoko, Amine Harit ve Igor Paixão'nun kaydettiği goller, Fransız ekibinin hücum seçeneklerini ortaya koydu.

STURM GRAZ-MARSİLYA MAÇI ÖNCESİ EKSİK OYUNCULAR

Karşılaşma öncesindeki kadro haberlerinde Sturm Graz'da Otar Kiteishvili, Gizo Mamageishvili, Emran Soglo ve Nelson Weiper'ın sağlık sorunları nedeniyle forma giyememe ihtimalleri öne çıkıyor.

Marsilya cephesinde ise Derek Cornelius ve Pierre-Emile Højbjerg'in durumları maç öncesinde belirsizlik taşıyan konular arasında bulunuyor.

STURM GRAZ İLE MARSİLYA DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Sturm Graz ve Marsilya, daha önce 1999-2000 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi.

14 Eylül 1999: Marsilya 2-0 Sturm Graz

27 Ekim 1999: Sturm Graz 3-2 Marsilya

İki takımın Avrupa kupalarındaki rekabetinde birer galibiyeti bulunuyor.

STURM GRAZ VE MARSİLYA'NIN AVRUPA LİGİ'NDEKİ SONRAKİ MAÇLARI

UEFA'nın 2026-2027 sezonu takvimine göre iki takım, üçüncü haftanın ardından farklı rakiplerle karşılaşacak.

Sturm Graz: 5 Kasım 2026'da Celje'yi ağırlayacak.

Marsilya: 5 Kasım 2026'da Bayer Leverkusen'e konuk olacak.

Lig aşamasının sekiz maç üzerinden oynandığı organizasyonda ilk 8 sırayı alan ekipler doğrudan son 16 turuna, 9-24. sıradaki takımlar ise eleme play-off turuna katılacak.

STURM GRAZ-MARSİLYA CANLI TAKİP EKRANI